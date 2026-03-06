選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会がきょう6日、大阪市内でありました。 鹿児島の神村学園は、神奈川の横浜高校と対戦することが決まりました。 センバツ出場が2年ぶり7回目となる神村学園は、大会2日目、今月20日の第2試合で神奈川の横浜高校と対戦することが決まりました。 対戦相手の横浜高校は2年連続、18回目のセンバツ出場です。 選抜高校野球は今月19日、阪神甲子園球場で開幕します。 ・ ・ ・