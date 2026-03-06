瀬戸大橋 瀬戸大橋の列車騒音の状況について、香川県と坂出市は1988年から毎年、坂出市・与島で騒音調査を行っています。2025年の調査の結果、本四高速が設定する環境保全努力目標を達成したと5日発表しました。2025年の調査は、与島の2地点（橋から約50mと約80mの地点）と櫃石島の１地点（橋から約80m）で、12月17日正午～18日正午に行いました。上り・下り合わせて約140本の列車の騒音の大きさを測定し、連続して通