ＮＹ金時間外取引小幅高、ドル高が安全資産需要を相殺 東京時間09:36現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5094.80（+16.10+0.32%） NY金は時間外で上昇も上値は重い。米イラン紛争で有事のドル買いが続いており、ドル高が安全資産の金需要を相殺している。