ＮＹ原油時間外1バレル＝79ドル台割れトランプが高騰対策検討 東京時間09:44現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝78.71（-2.30-2.84%） NY原油は時間外で下落、1バレル＝79ドル台を割り込んでいる。 トランプ米大統領の原油高騰対策を検討しているとの発言にやや安堵。ただ、米国もイランも攻撃を強化しており原油価格の上昇は続く見通し。 トランプ米大統領は「我々は彼ら以上に