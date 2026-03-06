◆米男子プロゴルフツアープエルトリコ・オープン第１日（５日、米自治領プエルトリコ・リオグランデのグランドリザーブＧＣ＝７５０６ヤード、パー７２）平田憲聖（２５）＝エレコム＝が４バーディー、２ボギーの２アンダー、７０の２１位で滑り出した。金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝は２バーディー、７ボギーの７７で１１２位と出遅れた。６４をマークしたチャンドラー・ブランシェット（３０）＝米国＝が、