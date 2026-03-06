◆オープン戦阪神―ソフトバンク（６日・甲子園）阪神・木浪聖也内野手が、１軍に合流した。昨季は７２試合の出場で打率１割９分３厘、０本塁打、１５打点。２月の沖縄キャンプはベテランや若手中心の具志川組でスタートし、鍛錬を積んできた。この日が２０２６年の甲子園初戦。新助っ人ディベイニー、小幡、熊谷らと遊撃のレギュラーを争う。また、高卒７年目捕手の藤田も１軍に合流した。