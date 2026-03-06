第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。北海道地区代表の北照は第３日第３試合で関東・東京地区代表の専大松戸（千葉）と対戦する。１３年ぶり６度目出場の北照は、昨秋北海道大会を制覇。同大会全４試合で完投した島田爽介、最速１４９キロ・中谷嘉希（ともに３年）の両右腕がチームの柱だ。昨年１１月の明治神宮大会では、中谷が先発、島田が２番手で登板。打線