千葉・南房総市の「浜焼き屋」では、先月から食べ放題料金を400円値上げした。都内の貝料理専門店でも、主要な貝類の仕入れ価格が軒並み高騰し、コース料理の値上げを余儀なくされている。「貝」が値上がりしている背景を取材した。不漁とコスト増で貝が高騰し食べ放題店も値上げを決断新鮮な魚や貝をその場で焼いて、思う存分味わえる海鮮浜焼き食べ放題。しかし、千葉・南房総市の道の駅では貝の仕入れ価格上昇により、値上げに