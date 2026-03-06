イタリア出身の元トップジョッキーで昨年3月に自己破産を申請し、先月1日にブラジルで騎手のキャリアにピリオドを打ったランフランコ・デットーリ（55）の破産期間が来年3月16日まで1年延長された。5日、レーシングポスト、ブラッドホースなど欧米メディアが報じている。今月17日に免責となる予定だったが、この日、破産管財人が英ロンドンの裁判所に延長を申請。資産に関する情報提供、特に海外の不動産を所有しているかどう