ブレインズテクノロジーがストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の９７６円でカイ気配となっている。５日の取引終了後、アイシンと共同で取り組むヒューマノイドロボットを活用した製造現場の自動化に関する実証において、一連の自律動作を安定して行えることを確認したと発表した。実証では従来は人が行っている通箱のピッキング及びシュートへの投入といった工程を、ヒューマノイドロボットと無