ネクセラファーマが続伸している。５日の取引終了後に、提携先であるセンテッサ・ファーマシューティカルズ＜CNTA＞から３００万ドル（約４億７３００万円）のマイルストーンを受け取ることになったと発表しており、好材料視されている。 センテッサが神経精神疾患を対象に開発中のオレキシン受容体２（ＯＸ２Ｒ）作動薬「ＯＲＸ４８９」に関して、２月１２日に発表したマイルストーン達成に