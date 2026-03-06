トクヤマは大幅続伸となっている。同社は５日、トヨタ自動車子会社のトヨタ自動車北海道などとともに、水素社会の実現に向けて「Ｈ２ほっかいどう」に出資し、新会社として設立したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 新会社では、同社が製造する水素化マグネシウムの水素貯蔵・輸送・利用における簡単・手軽・安全の特長を生かし、新たな用途開拓を進めるとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中