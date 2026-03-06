リプロセルが続伸している。同社は５日の取引終了後、独ＢｉｏＴｈｒｕｓｔ社と全世界における販売代理店契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＢｉｏＴｈｒｕｓｔが製造する「ＣｏｍｆｙＣｅｌｌＩｎｃｕ」バイオリアクタープラットフォームを製品ラインアップに追加する。リプロセルは高度なヒト細胞培養及び幹細胞研究分野におけるソリューションの提供体制の強化につなげる。