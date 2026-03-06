新東工業は反落。５日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について最終損益を３０億円の黒字から１７０億円の赤字（前期２７億５７００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。欧州経済の低迷などを受けてフランス子会社の減損損失を計上するため。売上高、営業利益予想に変更はない。従来の黒字予想から一転して赤字となる見通しを示したことが売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS