Ｂｉｒｄｍａｎが続伸している。５日の取引終了後に、アラブ首長国連邦ドバイに本拠を置く投資会社ＫＡＮＤＢインベストメント社を割当先とする第三者割り当てにより、新株式及び第９回新株予約権を発行すると発表しており、財務基盤強化につながるとの期待から買われているようだ。 新株式の発行株数は６６６万６７００株で発行価額は１株につき１５０円。一方、新株予約権の発行総数は２１万３３３４個（潜在株数２１３３