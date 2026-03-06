東京都競馬は２月以降の戻り局面を経て、３月２日には昨年来高値にツラ合わせした。その後は株式市場全体のリスクオフムードでツレ安となったが、押し目は拾い場と捉えたい。 同社は大井競馬場や伊勢崎オートレース場を賃貸する公営競技事業を主力とし、前期に引き続き今期も過去最高業績の更新を見込む。今期からの５年間で競馬の体験価値向上に向け７５０億円ほど投資。ネット投票が普及するなか、変化