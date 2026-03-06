午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４０３、値下がり銘柄数は１１５０、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位にサービス、その他製品、情報・通信、輸送用機器。値下がりで目立つのは非鉄金属、海運、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS