血圧を適切に管理するためには、そばの摂取だけでなく食事全体のバランスが欠かせません。塩分の摂取量を控えることは血圧管理の基本であり、そばを食べる際のつゆの塩分にも注意が必要です。カリウムを多く含む野菜や果物を組み合わせることで、体内の余分なナトリウムの排泄を促進し、血圧を下げる効果が期待できます。減塩を心がけながらそばの健康効果を活かすことが望ましいでしょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄