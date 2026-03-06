ブライトンの三笘薫が負現地３月４日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦（０−１）で、負傷した。12分に、ドリブルで持ち込んだ際にタックルを受け、左足首をひねる形となり、そのままピッチに倒れ込んだ。それでも起き上がり、足を引きずりながらもプレーを続行させたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。ブライトンの地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後