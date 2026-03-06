6日10時現在の日経平均株価は前日比307.57円（-0.56％）安の5万4970.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は403、値下がりは1150、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は54.82円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、フジクラ が51.48円、東エレク が42.12円、豊田通商 が17.65円、信越化 が15.04円と続いている。 プラス寄与度トップはテルモ で、