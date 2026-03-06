将棋の叡王戦本選トーナメントで藤井聡太六冠が永瀬拓矢・九段に敗れ、今年の叡王への挑戦権を失いました。関西将棋会館で行われた藤井聡太六冠と永瀬拓矢九段による叡王戦・本戦トーナメントの準決勝。対局に勝利し、決勝に駒を進めたのは永瀬九段でした。敗退した藤井六冠は叡王への挑戦権を失い、今年の全８冠復帰はなくなりました。（永瀬九段）「一局一局こちらは全力で挑んでいくだけだと思っている」（藤井六冠）「し