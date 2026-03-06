飛鳥時代の「迎賓館」とされる奈良県明日香村の石神遺跡の東側で、新たに７世紀後半に造られたとみられる塀の跡が見つかりました。奈良文化財研究所によりますと、奈良県明日香村にある「石神遺跡」の東側で、７世紀後半から末に造られたとみられる塀の跡が見つかったということです。８個の柱の穴がＬ字形に並んでいて、区画の西南角にあたるとみられます。これまでの調査で今回、塀の跡が見つかった場所から約５０ｍ西側