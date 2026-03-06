２０２７年度に共学化する武庫川女子大学が新たなブランドムービーを公開しました。国内の女子大学で最大規模を誇る「武庫川女子大学」。しかし学生の確保が難しいことなどを理由に、来年４月から１３ある学部すべてを共学にし、名称も「武庫川大学」に変更します。５日、在学生らが出演する新たなブランドムービーを公開。「学生総活躍大学」をテーマにどんな学生でも主体的に考え、活躍できるような教育環境を整えるとしま