今年２月に大阪・道頓堀で少年３人が刺され、うち１人が死亡した事件。すでに殺人容疑で逮捕されている２１歳の男について、大阪府警が、重傷を負った別の少年２人に対する殺人未遂容疑で再逮捕する方針を固めたことが、捜査関係者への取材でわかりました。▽折り畳み式ナイフが凶器か殺意を否認大阪市住吉区の無職・岩崎龍我容疑者（２１）は、今年２月１４日の深夜、大阪・道頓堀のビルで奈良県の会社員・鎌田隆之亮さん（