【ワシントン共同】ベセント米財務長官は5日、インドにロシア産原油の購入を30日間認めるとX（旧ツイッター）で明らかにした。「世界の市場への原油供給を維持するため」と説明。エネルギー価格の抑制策の一環とみられる。