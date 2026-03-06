TBSが13日から、東京メトロ赤坂駅改札前のデジタル看板で、長い歴史と社交文化を持つ赤坂を体現する芸者・赤坂育子氏の所作をモーションデータとして記録・可視化した「AKASAKAMotionHeritage」の展示を行う。アーカイブデータから、あえて写実的な身体情報を取り除いて所作そのものにフォーカスすることで、個人の身体性を超えて立ち上がる「普遍的な赤坂文化の美」を可視化する試み。さらに、赤坂駅から続く通路を行き交