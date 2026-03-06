演歌歌手の藤あや子（64）が5日、ブログを更新。自宅のキッチンや、1人で作った大量のお弁当を披露した。【映像】藤あや子、24歳年下夫との乾杯ショット＆2人分の食卓2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下だそうで、これまでにもブログで「いい夫婦の日」とつづった、グラスを合わせる乾杯ショットや、「愛情がたっぷり込められていますね！」「ご主人様も元気モリモリです！」などの反響が寄せら