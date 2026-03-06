「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）１回戦の組み合わせが決まり、連覇を狙う横浜（神奈川）は大会第２日の第２試合で神村学園（鹿児島）との対戦が決まった。昨秋明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）と、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）が第４日第１試合で激突する。１９日の開幕戦は帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）の組み合わせとなった。【第１日】帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）阿南