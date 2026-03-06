2011年3月12日。福島第一原発の水素爆発によって大沼勇治さんは、長く愛してきたふるさとの福島県双葉町を離れざるを得なくなった。避難生活は今年で15年を迎える。「福島を離れて初めて、こんなにふるさとが好きだったんだと気づきました」東日本大震災当時、結婚して間もなく、妻のお腹には子どもがいた。生まれてくる子どもたちに“ふるさととは何か”をいつか伝えたい。その思いが、大沼さんを何度も双葉町へ向かわせた。通い