アニメ「ちびまる子ちゃん」のナレーションなどで知られる声優でナレーターきむらきょうや（木村匡也）が6日までにXを更新。同アニメの新エンディング主題歌を歌手の宇多田ヒカルが担当するとの報道に驚きをつづった。エンディング曲のタイトルは「パッパパラダイス」。現在の斉藤和義が歌う「いつもの風景」から約6年半ぶりの変更となり、3月29日の「桜咲くみんなに幸あれ！春の1時間スペシャル」にて初オンエアとなる。これま