Image: AGERU_GENSEN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。平日のビジネススタイルと、休日のアクティブな装い。クローゼットの中身がオンとオフでくっきり二分されている……という方もいるんじゃないでしょうか？もし、その境界線を軽やかに行き来できる1着があれば、服選びはもっと自由になるかもしれません。出張先で迎えるオフの日や、キャンプ