3月5にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026が開幕し、侍ジャパンも6日に初戦を迎える。今大会に向けて、侍ジャパンは平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松井裕樹（パドレス）といった抑え候補、リリーフを専門にしている投手が故障により出場を辞退。代わって代表に選出された投手が、普段チームでは先発を務める隅田知一郎（西武）、金丸夢斗（中日）とリリーフを専門にする藤平尚真（楽天）という顔ぶれになった