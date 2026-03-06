アストロズの今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、フロリダ州ロジャー・ディーン・スタジアムでマーリンズとのオープン戦に先発。２回１安打無失点、３奪三振の好投を披露した。今井は打者８人に対して最速９６・５マイル（約１５５・３キロ）の直球のほかシンカー、カットボール、スライダー、チェンジアップを投げ込んだ。初回は一死から安打、２イニング目も一死から四球といずれも走者を背負う投球となったが、後