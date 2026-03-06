Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 3日間にわたり発表されたApple新製品。その大本命と言われた安価MacBook、MacBook Neoがついに明らかになりました。パソコンライト層向けのノートパソコンで、エントリーモデルとして10万円を切っています。スペックを抑えた分キャッチーな色味で勝負。その正体は｢MacBook Neo｣、 A18 Proチップ採用で9万9800円から！ニューヨークのメディア会に参加