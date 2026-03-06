133万回以上表示されSNSで話題になっているのは、子猫の成長ぶりがよくわかる投稿。わずか3週間で見せた変貌ぶりに、視聴者からは「成長の証ですね」「家の子としてリラックスしてる証拠ですね」と納得のコメントが寄せられています。 【写真：ルールを教えると『素直に聞いていた子猫』が、３週間後…まさかの変貌ぶり】 おうちに来たばかりのやくもくん X（旧Twitter）アカウント「元気な綿棒☁️アメショや