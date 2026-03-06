深夜のリビングから聞こえる怪しげな物音に、ふとのぞいてみると…。愛猫による意外な光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は54万回以上表示され「賢い猫ちゃんですね」「たまに勝手に家電をつけられますよね…」「現代的」とのコメントが寄せられていました。 【写真：深夜にリビングから『物音』→ふと覗いてみたら、『猫』が…驚きの行動】 深夜のリビングで目撃された光景 Xアカウント「ルル ラグドール」に投稿され