「大和証券 Mリーグ2025-26」、3月5日の第1試合で赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が見せた、自身の勝負手を未練なく投げ出す究極の守備選択が、放送席とファンを驚愕させた。【映像】勇気ある撤退に放送席絶賛！浅見の選択（実際のシーン）場面は東4局1本場。浅見は3万点持ちの2着目で、自身の配牌には赤5筒と赤5索が1枚ずつ。さらに第1ツモの時点で両面ターツが3つ、役牌の白が対子という、まとまれば高打点も見える大