米国のバーガム内務長官（左）の隣に立つ、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領＝4日、カラカス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は5日、ベネズエラ暫定政権と外交関係回復で合意したと発表した。2019年に外交関係を断絶していた。経済再生の鍵を握るベネズエラの石油産業の立て直しに向けた協力を一層深める。トランプ大統領はベネズエラ再建を進め、成果として誇示したい考えだ。トランプ政権は今年1月、ベ