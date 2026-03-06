高市首相と面会後、記者団の取材に応じる自民党の浜田靖一（手前左）、日本維新の会の前原誠司（同右）両安全保障調査会長＝6日午前、首相官邸自民党と日本維新の会の安全保障調査会は6日、防衛装備品の輸出ルール緩和を高市早苗首相に提言した。輸出を非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃し、戦闘機や護衛艦など殺傷・破壊能力を持つ武器の輸出を原則容認する内容が柱で、戦闘中の国への輸出も例外的に認める余地を残した。政