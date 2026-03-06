ザ・ワイルドワンズが6日、結成60周年記念盤『想い出の渚の軌跡』をリリースした。【写真】結成時メンバーは平均年齢78歳！若々しいワイルドワンズ加山雄三が命名したザ・ワイルドワンズは1966年7月に結成。同年11月にデビュー曲「想い出の渚」が大ヒットを記録し、日本中にグループサウンズ・ブームを巻き起こす原動力となった。今年7月に結成60周年を迎える今なお、エネルギッシュな演奏とコーラスワークでファンを魅了し、