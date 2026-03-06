イランからのドローン攻撃を巡り、アゼルバイジャンの大統領が「凶悪なテロ行為だ」としてイランを非難し、「軍に報復措置を準備し実行するよう指示した」と表明しました。【映像】ドローンによる攻撃を受ける様子軍事衝突が続くイランの隣国アゼルバイジャンでは5日、イランから飛来したドローンによる攻撃で民間人4人がけがをしました。アリエフ大統領は5日、「イランによる凶悪なテロ行為が行われた」と主張しました。