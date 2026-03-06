ベテラン俳優橋爪功（84）が、2月28日をもって所属していた事務所「円企画」を退所していた。同事務所の公式サイトが6日までに更新され、橋爪の退所を発表した。同事務所は公式サイトに「所属俳優退所のお知らせ」と題した書面をアップ。2月28日をもって「当社の所属から離れた」と報告した。発表全文は以下の通り。「平素より橋爪功を応援して頂き、誠にありがとうございます。この度2026年2月28日をもちまして、当社の所属から離