「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）昨夏４強で、昨秋関東王者の山梨学院は、１回戦で長崎日大との対戦が決まった。大会第４日の第３試合でぶつかる。最速１５２キロで強打者の主将・菰田陽生（３年）がクジを引き、長崎日大とのカードとなった。山梨学院が２３年大会以来のセンバツＶを目指す。