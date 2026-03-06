「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」で昭弘・アルトランド役などを務めた声優のたくみ靖明（旧芸名・内匠靖明）と、同じく声優の中嶋アキ夫妻が6日までにそれぞれのXを更新。第1子誕生を報告した。2人の署名入り文書で「私事で恐縮ですが、このたび、第一子が誕生しました」と報告。「母子ともに健やかです。初めてのことだらけでてんやわんやしておりますが、家族が一人増えた我が家は明るくにぎやかな日々を過ごしています