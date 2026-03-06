タレントの磯山さやか（42）が6日までにインスタグラムを更新。ボディメークトレーニングを開始することを報告し、ファンにメッセージを送った。代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力を武器に現役グラドルとして活躍する磯山は、以前から興味があったというボディメーク法のトレーニングを受けたことを報告。「ただ体重が軽ければいい、ただ痩せられればいい、年齢だしと諦めるそうではなく骨格から変えて、つぶれたカラ