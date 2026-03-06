第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。崇徳（広島）は第１日第３試合で八戸学院光星（青森）と対戦する。昨年の巨人ドラフト１位・竹丸和幸投手の母校は、広島勢では最長ブランクとなる３３年ぶり（４度目）の春出場となった。チームの中心はエース左腕の徳丸凜空（りく、３年）。中国大会の４試合を一人で投げ切り、準々決勝からは３連続完封で頂点をつかんだ。