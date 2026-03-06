フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）が今月２７日で番組が終了することを発表した。番組ではＭＣを務める俳優の谷原章介が今月２９日にスタートする同局系の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）のメインキャスターを務めることを発表した。谷原は「３月２９日、新しい番組ＳＵＮＤＡＹブレイク