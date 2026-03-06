ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が5日、インスタグラムを更新。ナースコスプレ姿を投稿した。「3月はとにかくイベント盛りだくさん!」とつづり、ミニスカートのナースコスプレ姿を披露した。美脚をあらわにし、ピタピタのタイトな衣装で自慢の「スイカップ」を際立たせている。この姿にフォロワーからは「相変わらず凄すぎる〜」「似合うしボインです」「そそられますね」「令和のエロテロリストや」とコメントが寄せられ