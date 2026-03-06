篠塚和典×岡田圭右後編（中編：篠塚和典が語る、2009年のWBCをともに戦った原辰徳とイチロー現役時代の秘話も＞＞）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の第６回大会が間もなく開幕する。大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）をはじめ、多くのメジャーリーガーが参加する今大会のメンバーのなかで、篠塚氏が注目するバッターについて語ってもらった。（聞き手・お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右さん）阪神と