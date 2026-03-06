第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。近江（滋賀）は、第４日の１回戦で大垣日大（岐阜）と対戦する。近江は昨秋の滋賀大会で優勝。近畿大会では準々決勝で同県のライバル・滋賀学園にサヨナラ負けしたが、当落線上から２年ぶり８度目の春切符を獲得した。主将の杉本将吾捕手（３年）は「選んでいただいたことに感謝して、昨年の悔しさをもって一戦一戦、戦って